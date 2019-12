Wethouder Han de Jager van Welzijn en Zorg liet afgelopen week in een memo aan de gemeenteraad weten dat er nog altijd geen besluit is genomen over de mogelijk veranderende openingstijden van de huisartspost (HAP) in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn.

Huisartsenvereniging Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) gaf twee jaar geleden aan dat de huisartsenpost mogelijk ging sluiten in de nachten en de weekenden.

In juli 2018 gaven de SHR en de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) aan dat zij de situaties voor een passende dekking van de toekomstige huisartsenspoedzorg in de regio uit zouden gaan werken, maar tot op heden is hierover nog geen besluit genomen.

De SHR kan op dit moment nog geen uitspraak doen over het toekomstige scenario. Het onderzoek naar het beste scenario voor huisartsenspoedzorg in de regio Zuid-Holland is namelijk nog aan de gang. Na het afronden van het onderzoek zal ook duidelijk worden wat dit betekent voor de HAP in Alphen.

"Gezien de huidige en toekomstige uitdagingen is de verwachting dat de vraag naar dienstverlening door de huisartsenspoedposten verder zal toenemen en dat voldoende geschoold personeel steeds schaarser wordt", aldus wethouder De Jager.

"De betekenis hiervan voor de inrichting van de huisartsenspoedpost kan dan ook rekenen op mijn aandacht."

Verontwaardiging onder inwoners over sluiten HAP

Eerder liet de SHR weten dat de HAP in 2018 zou gaan sluiten. Hierdoor ontstond veel verontwaardiging bij inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarop De Jager burgemeester en wethouders opriep om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de gemeenteraad.

Wat volgde was een petitie om de HAP open te houden. De petitie werd 3.300 keer ondertekend. Ook vond er een demonstratie plaats, waarbij De Jager en wethouder Gerard van As aanwezig waren.

Op 1 november 2018 zou er een besluit worden genomen, maar hierover ontstond onduidelijkheid. In een bericht van Stichting Basisziekenhuis Moet stond dat de HAP 's nachts en in het weekend open zou blijven, maar de directeur van de SHR ontkende dit bericht.

Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de definitieve plannen.