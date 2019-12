De Raad van State heeft vrijdag in een tussenvonnis gesteld dat er geen evenementen zijn toegestaan rond de Alphense Zegerplas. Omwonenden ervaren overlast van evenementen en hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente.

Volgens de Raad van State is dat in het bestemmingsplan zo vastgelegd. De gemeente krijgt vier maanden de tijd om het bestemmingsplan te herschrijven zodat voor iedereen duidelijk is dat er geen evenementen mogen worden georganiseerd rond de plas.

In oktober gaven omwonenden aan dat het aantal evenementen heel hoog is, waardoor ze overlast ervaren. Het gaat niet alleen om grote evenementen zoals het Zomerspektakel, maar ook om de jaarlijkse huttenbouw. De bewoners ervaren naar eigen zeggen "zo'n honderd dagen per jaar overlast".

De gemeente laat middels een reactie weten het bestemmingsplan aan te passen. "Er wordt opgenomen in het bestemmingsplan dat op de Zegerplas geen evenementen zijn toegestaan. Over andere evenementenlocaties binnen de gemeente Alphen aan den Rijn (zoals Zegerstrand, dagcamping, parkeerterrein bij Chinees en De Bijlen, Zegerplaza) heeft de Raad van State niets gezegd. Hier zijn dus gewoon evenementen toegestaan."