Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heeft donderdag een koninklijke onderscheiding uitgedeeld aan de heer Van der Post. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij kreeg het lintje opgespeld bij de algemene ledenvergadering van Vereniging IJsclub Koudekerk aan den Rijn (VIJK). Van der Post is in verschillende bestuursfuncties al veertig jaar vrijwilliger bij VIJK. Hij is ook een van de oprichters van de vereniging en behoort tot de kern van de vrijwilligers.

Van der Post was van I980 tot 1996 vicevoorzitter en van 1996 tot 2012 bestuursvoorzitter. Hij vervulde taken als het bijhouden van de ledenadministratie, het onderhouden van contacten met de leden en sponsoren, het verzorgen van de clubkleding, het beheer van het clubhuis en de organisatie van de kaartverkoop. Ook was hij verkeersregelaar bij de jaarlijkse poldertocht en verzorgde hij schaatstrainingen voor de oudere jeugd in de Leidse ijshal.

Sinds 2006 is Van der Post assistent-ijsmeester bij de Leidse ijshal. Hij helpt bij onder meer het op- en afbouwen van de baan aan het begin en het einde van het seizoen, dweilt het ijs, verhelpt technische problemen en voert onderhoudswerkzaamheden uit tijdens de zomer.