Een personenauto en een scooter zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. De scooterrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk vond plaats op de rotonde bij de Hoflaan. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de scooterrijder zijn. De andere betrokkenen zijn met de schrik vrijgekomen.

Het is nog onbekend wat de toedracht van het ongeval was.