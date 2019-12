Alphen aan den Rijn

Geen vierde zwembad in gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt er geen vierde zwembad bij. Uit een onderzoek blijkt dat een extra zwembad in Boskoop ten koste zou gaan van de andere zwembaden in de gemeente. Bovendien, zo meldt wethouder Gert-Jan Schotanus, is er altijd een zwembad op een redelijke afstand te vinden.