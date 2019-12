De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt er geen vierde zwembad bij. Uit een onderzoek blijkt dat een extra zwembad in Boskoop ten koste zou gaan van de andere zwembaden in de gemeente. Bovendien, zo meldt wethouder Gert-Jan Schotanus, is er altijd een zwembad op een redelijke afstand te vinden.

In het coalitieakkoord was opgenomen dat zou worden onderzocht of een vierde zwembad in de gemeente mogelijk was. Er blijken verschillende redenen te zijn om dit niet te doen.

De investering is een kleine 5 miljoen euro. Daar komen de exploitatiekosten, die grotendeels gesubsidieerd zouden moeten worden, de kosten voor groot onderhoud en de kapitaalslasten nog bij.

"Uit onderzoek blijkt dat een vierde zwembad ten koste zou gaan van de andere baden, met name De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp", meldt Schotanus. "Bovendien is een vierde zwembad in een gemeente van de omvang van Alphen aan den Rijn te veel."

Momenteel zijn er openluchtzwembaden, gerund door vrijwilligers, in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk. Zowel met De Hazelaar als met het Prins Willem-Alexander Bad wil Schotanus de relatie intensiveren. Dit blijkt onder meer uit te nemen duurzaamheidsmaatregelen. Dan komt er meer geld beschikbaar voor andere zaken.

Daarnaast is er het overdekte wedstrijdbad AquaRijn in de wijk Ridderveld en zwembad De Hoorn met recreatieve binnen- en buitenbaden. Ook kan in de gemeente op verschillende plekken in open water worden gezwommen, bijvoorbeeld in de Zegerplas.