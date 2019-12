Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden dinsdag geen treinen in verband met een defecte spoorbrug.

De verstoring duurt naar verwachting tot 14.30 uur, meldt de NS.

Het treinverkeer rondom Alphen aan den Rijn was maandag ook verstoord in verband met een defecte spoorbrug. Reizigers tussen Gouda en Alphen hadden daardoor last van vertraging.