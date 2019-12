ParkeerService, die alle parkeerlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn beheert waar betaald moet worden voor parkeren, neemt op 1 januari 2020 een nieuw parkeervergunningensysteem in gebruik.

Met het nieuwe systeem komt er ook een nieuwe app ter vervanging van de huidige mobiele app voor vergunningparkeren. De huidige app wordt door veel mensen als gebruiksonvriendelijk bestempeld. De nieuwe app heet Start-Stop-Park en lijkt op de app van providers van belparkeren.

De oude Key2park-app gaat 1 januari 2020 uit. In een brief worden vergunninghouders geïnformeerd dat ze vanaf eind december de inloggegevens voor de nieuwe app ontvangen.

De nieuwe app is op zowel een smartphone, tablet als op de computer te gebruiken. Bij de overstap van de oude naar de nieuwe app blijft het saldo, in geld of uren, behouden.