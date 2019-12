De ijsbaan op het Rijnplein in het centrum van Alphen aan den Rijn is op vrijdagmiddag om 12.00 uur geopend.

De overdekte ijsbaan is tot en met 5 januari opgesteld op het Rijnplein in het Alphense centrum. Net als vorig jaar zal de schaatsbaan weer overdekt zijn en komt er een grote tent over de baan te staan. Dit jaar is het daarnaast ook mogelijk om na sluitingstijd te curlen.

Op vrijdag 13 december kunnen schaatsliefhebbers van 12.00 tot 21.00 uur gratis schaatsen. De ijsbaan is wel tussen 17.00 en 19.00 uur korte tijd gesloten.