De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond de Beleidsnota Dierenwelzijn goedgekeurd.

In de nota zijn meerdere voorstellen opgenomen om het dierenwelzijn in Alphen aan den Rijn te verbeteren. Donderdagavond werden wel vier amendementen en een motie ingediend om enkele voorstellen in de nota aan te passen.

Zo gaf wethouder Leo Maat aan dat hij in gesprek wil gaan met tuincentra om hen ertoe te bewegen de verkoop van dieren op te geven. Een deel van de raad, namelijk VVD, CDA, RGL,WKB, wilde dit niet opnemen in de nota. Bij de stemming stemden achttien raadsleden voor en negentien tegen het voorstel.

Een meerderheid van de raad stemde voor om actiepunt 17 te schrappen. De actie houdt in dat er jaarlijks een of meer vegetarische dagen worden gehouden in de gemeentelijke bedrijfskantines.

Ook werd er gediscussieerd over het idee van het CDA om een volledig biologisch en duurzaam assortiment in de gemeentelijke bedrijfskantines aan te bieden. Volgens de wethouder ging het niet echt om dierenwelzijn, maar de gemeenteraad vond van niet.

De wethouder was wel enthousiast over het opnemen van vervoer en opvang van in het wild levende dieren, een bijdrage in medische kosten voor huisdieren van inwoners met een smalle beurs en het stimuleren van sterilisatie of castratie bij zwerfkatten. De raad ging hierin met hem mee.