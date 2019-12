De gemeente Alphen aan den Rijn heeft donderdag een schot in het water bij de brug in de Hooftstraat geplaatst. Door het plaatsen van een schot kan er deze winter bij lage temperaturen mogelijk geschaatst worden.

Het water dat normaal in de Kromme Aar stroomt, zal door het schot in het water tot stilstand komen in de Aarhaven.

Als de temperatuur rond het vriespunt komt te liggen is er door het schot ijsvorming mogelijk op het water. Daardoor kan in de wintermaanden op het water worden geschaatst.