De NS gaat volgende week een watertappunt plaatsen op het station in Alphen aan den Rijn.

Vorig jaar maakte de NS bekend dat het op stations in heel Nederland gratis watertappunten wil aanleggen. Het eerste watertappunt werd eind vorig jaar geopend op het station in Alkmaar. NS liet toen weten op tweehonderd stations watertappunten te willen plaatsen, waaronder in Alphen aan den Rijn.

Met het watertappunt wil het bedrijf tegemoetkomen aan de groeiende vraag van reizigers naar gratis kraanwater om eigen flesjes te vullen, zegt de NS.

Het watertappunt op station Alphen aan den Rijn wordt geplaatst op het voorplein van het station. "Reizigers kunnen er dan nog geen gebruik van maken", vertelt een woordvoerder van NS. "In de winter worden de watertappunten namelijk afgesloten omdat de leidingen kunnen bevriezen."

In maart gaan alle tappunten weer open en kunnen de reizigers er gebruik van maken.