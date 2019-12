Alphen aan den Rijn

Man krijgt vijftien maanden celstraf voor mishandeling bij verkeersruzie

Een 24-jarige man is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk, voor een mishandeling bij een verkeersruzie in Alphen aan den Rijn. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).