Het Ecopark in Alphen aan den Rijn is vanaf 1 januari elke maandag gesloten.

Daarnaast is het afvalverwerkingsbedrijf per januari een uur minder lang open. Van dinsdag tot en met zondag is het Ecopark tot 16.00 geopend in plaats van tot 17.00 uur.

De gemeente wil met bovenstaande maatregelen besparen op de lokale kosten van afvalverwerking. Het vervroegen van de openingstijden van het Ecopark heeft als doel om het aanbieden van bedrijfsafval tegen te gaan.