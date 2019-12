Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere flitspalen op de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn weggehaald. Eerder deze week werd ook een flitspaal verwijderd van de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Hoorn.

Op de Eisenhowerlaan stonden tot donderdagochtend in totaal zeven flitspalen. Alleen de flitspalen op de kruising bij de Burgemeester Bruins Slotsingel zijn blijven staan.

Het OM evalueert elke drie jaar de locatie van de flitspalen in Nederland om te bepalen of ze nog een wezenlijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. "Binnen ons huidige beleid vinden we dat flitspalen niet te dicht op elkaar mogen staan, omdat je een heroverweging moet kunnen maken. Dus als je wordt geflitst, moet je de mogelijkheid hebben om je snelheid aan te passen, en niet meteen nog eens geflitst worden", meldde Marloes van Kesteren, persvoorlichter Parket Centrale Verwerking OM eerder deze week.