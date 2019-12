Van Velzen en Schotanus scharen zich alsnog achter de door SAT, TEAN en Nieuwe Sloot bedachte oplossing voor de tennisverenigingen. Zowel TEAN als TV Nieuwe Sloot gaan zelfstandig huren van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De oplossing houdt in dat TEAN op dezelfde plek blijft en voortaan het complex Bospark rechtstreeks van de gemeente huurt. TV Nieuwe Sloot blijft eveneens zitten waar het zit en huurt eveneens rechtstreeks van de gemeente. Het complex Nieuwe Sloot wordt kleiner in omvang, op de vrijvallende grond kan woningbouw plaatsvinden.

TEAN en TV Nieuwe Sloot hebben zich samen met exploitant Stichting Alphense Tennisparken (SAT) sterk gemaakt voor de uiteindelijk gekozen oplossing. De uitdaging was dat SAT failliet dreigde te gaan en daarbij de beide tennisverenigingen meesleurde. Vooral TEAN leek de dupe te worden, omdat deze vereniging complex Bospark dreigde kwijt te raken.

De gemeente Alphen aan den Rijn kwam met een oplossing waar veel weerstand tegen was. In deze variant zouden TEAN en Nieuwe Sloot samen gebruikmaken van het complex Nieuwe Sloot, de gronden van complex Bospark zouden worden bebouwd en de gronden van complex Nieuwe Sloot zouden in eigendom naar de gemeente gaan. Hiertegen kwam vooral TEAN in opstand.

Voor het complex Nieuwe Sloot wordt een geheel nieuw plan uitgewerkt, zodat het indoor tenniscentrum zonder verlies kan draaien. In mei wordt met de gemeenteraad besproken hoe dit dan moet.

Ondertussen neemt de gemeente de gronden en opstallen van SAT over en wordt de gemeentegarantie aangesproken. Het complete voorstel moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.