De gemeente Alphen aan den Rijn gaat dit jaar geen speciale vuurwerkafvalzakken huis-aan-huis verspreiden.

Voorgaande jaren kregen inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn een speciale vuurwerkafvalzak in de brievenbus. Deze zakken werden uitgedeeld omdat er met de jaarwisseling veel vuil op straat terechtkomt.

De gemeente heeft nu besloten om de speciale vuurwerkzakken niet meer huis-aan-huis te verspreiden. De vuurwerkafvalzakken zijn nog wel gratis verkrijgbaar bij de verkooppunten van vuurwerk binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

"Door de vuurwerkzakken te verspreiden via de winkels die vuurwerk verkopen, richten we ons specifiek op de gebruikers ervan. Dit is een duurzame oplossing en het scheelt ook kosten", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In Alphen aan den Rijn zijn er dit jaar voor het eerst ook zes vuurwerkvrije zones. Op verzoek van de Alphense Hondenbezitter heeft de gemeente besloten om voor het eerst vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Stichting Alphense Kinderboerderijen heeft ook gevraagd om de directe omgeving van de kinderboerderijen vuurwerkvrij te maken.