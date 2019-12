Prinses Irene zal op woensdag 18 maart de eerste boom van het naar haar vernoemde IreneBos planten in Alphen aan den Rijn. Stichting Nationale Boomfeestdag en de gemeente Alphen aan den Rijn willen haar daarmee bedanken voor haar jarenlange inzet voor bomen en natuureducatie voor kinderen.

Alphen aan den Rijn trapt op 18 maart de 64e editie van de Boomfeestdag af. Op Boomfeestdag worden in Alphen aan den Rijn niet alleen bomen geplant, maar gaan kinderen ook in gesprek met het bedrijfsleven en politici tijdens de zogeheten KinderKlimaattop. Kinderen kunnen daarbij hun stem laten horen over het Klimaatakkoord.

Wethouder Gert-Jan Schotanus: "We zijn vereerd met de komst van de prinses. Alphen aan den Rijn heeft veel bomen en daar zijn we super trots op. Met de Boomfeestdag wordt ieder kind ambassadeur van de bomen in hun gemeente. En dankzij de prinses krijgt dat geheel nog een koninklijk tintje ook!"

Het Prinses IreneBos zal in totaal ruim 23 hectare gaan beslaan.