De provincie Zuid-Holland heeft zondag na een inspectie geconcludeerd dat de Alphense hefbrug voorlopig veilig is.

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat uit de inspectie is gebleken dat er wel roestplekken op de torens van de Alphense hefbrug aanwezig zijn, maar dat dit voorlopig geen kwaad zou kunnen. Met het gebruikelijke onderhoud moet de hefbrug de komende periode mee kunnen.

Pas in 2026 is een groot onderhoud gepland aan de hefbrug. Dan zullen de roestplekken ook worden aangepakt.

Eerder dit jaar bleek dat de hefbrug in Boskoop onveilig was, waardoor deze ongeveer 1,5 maand gesloten was voor verkeer en scheepvaart. Tijdens de inspectie van de Boskoopse hefbrug was ook roestvorming geconstateerd, maar dit ging gepaard met torens die jaren geleden niet verstevigd waren.

Inmiddels is de Boskoopse hefbrug weer toegankelijk voor verkeer en scheepvaart.