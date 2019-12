Het klimpark in het Zegerslootgebied in Alphen aan den Rijn gaat naar verwachting in april 2020 open. Het park wordt gebouwd op het terrein van de kinderboerderij.

Vorige week heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een vergunning verleend voor het realiseren van het klimpark.

Eerst was het plan om het klimpark bij restaurants Bij Hen en de Schaapskooi te bouwen, maar op verzoek van omwonenden is de locatie nu verplaatst. De omwonenden maakten bezwaar vanwege geluidsoverlast en een inkijk vanaf de acht meter hoge klimvoorzieningen.

Door het klimpark naar een andere locatie te verplaatsen, zijn de omwonenden het ook eens met het realiseren van het klimpark. De concrete plannen van het klimpark worden later bekendgemaakt.