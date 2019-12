Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop.

Het ongeval gebeurde na 23.00 uur tussen de containerterminal en de Halve Raak. Voor het incident kwamen de politie, ambulance en de brandweer ter plaatse.

Bij het ongeval zou de bestuurder uit zijn auto zijn geslingerd nadat hij op een boom klapte. Omdat er een kans bestond dat er nog iemand uit de auto was geslingerd, kwam er een duikteam ter plaatse. Bij aankomst bleek echter dat de automobilist de enige inzittende was.

De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De N207 is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.