Alphen aan den Rijn

Gemeente presenteert scanauto voor betaald parkeren in Alphen

Wethouder Gert-Jan Schotanus heeft maandag 2 december samen met enkele handhavers de scanauto van de gemeente gepresenteerd. De scanauto gaat rondrijden in het centrum van Alphen aan den Rijn en in de loop van 2020 ook in de blauwe zones.