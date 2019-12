Wethouder Gert-Jan Schotanus heeft maandag 2 december samen met enkele handhavers de scanauto van de gemeente gepresenteerd. De scanauto gaat rondrijden in het centrum van Alphen aan den Rijn en in de loop van 2020 ook in de blauwe zones.

De gemeente zet vanaf maandag 2 december een scanauto in om te controleren of mensen betaald hebben voor het parkeren of een vergunning hebben voor het parkeren. De auto wordt gebruikt door de gemeentelijke handhavers en scant kentekens.

Als er niet betaald is, zal de handhaver een kaartje achter de ruitenwisser plaatsen waarop staat dat er is waargenomen dat er niet betaald is. Daarna volgt er een naheffingsaanslag.

Betaald parkeren in Alphen aan den Rijn is volgens de gemeente nodig om de kosten voor overige betaalde projecten te dekken. Ook worden de kosten van nieuwe projecten gedekt met de opbrengst van het betaald parkeren.

De afgelopen jaren heeft de parkeerexploitatie in de plaats verlies gedraaid. Daarom heeft de raad het college de opdracht gegeven om de parkeerexploitatie kostendekkend te maken. De scanauto is hier een onderdeel van.