Alphen aan den Rijn

Boksgala 'Vechten tegen Kanker' brengt 26.400 euro op

Zaterdag vond het boksgala "Vechten tegen Kanker" plaats in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Tientallen boksers stonden tegenover elkaar in de ring om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. De eindstand van de derde editie van het evenement is 26.401,25 euro.