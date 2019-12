Een leraar heeft vrijdag in Alphen aan den Rijn een vijftienjarige middelbare scholier betrapt met een boksbeugel in zijn rugzak, meldt de politie zondag in een bericht op Facebook.

De leraar pakte de boksbeugel direct van de scholier af en alarmeerde de politie. De politie heeft het wapen vervolgens in beslag genomen.

De scholier is aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij gaat een Halt-traject volgen voor jeugdcriminaliteit.