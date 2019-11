De zendmast in Alphen aan den Rijn kleurt vrijdagavond rood, groen, wit en blauw in verband met het Sama Sama Festival in de plaats.

Het festival vindt dit jaar voor de derde keer plaats in Avifauna. Er zijn optredens van onder anderen Lois Lane, Trafassi, Sugarlips en Gazooth. Ter gelegenheid van het festival zullen de bovenste drie bordessen rood, groen, wit en blauw kleuren.

Met het lichtschema van de zendmast wordt ingespeeld op belangrijke dagen en gebeurtenissen die publieke aandacht verdienen. De afgelopen dagen was de toren oranje gekleurd in verband met de campagne Orange The World. Na vrijdagavond zal de toren nog tot en met 10 december oranje kleuren.