De rechtbank in Den Haag heeft een 41-jarige Italiaanse bouwvakker veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf na een steekincident op 29 mei op een bouwplaats aan de Dr. J.M. den Uylensingel in Alphen aan den Rijn.

De rechter acht poging tot doodslag bewezen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 36 maanden cel.

De Italiaanse verdachte verwondde zijn collega met een mes in de borst, buik en onderarm. De bouwvakkers zouden ruzie hebben gehad, maar het is niet bekend waar deze ruzie over ging. Onderweg naar de bouwplaats zou de verdachte een mail hebben gestuurd naar zijn college met daarin vermeld dat hij hem af ging slachten. Drie steekbewegingen naar het slachtoffer waren raak, maar de poging om het slachtoffer in het hoofd te steken, mislukte.

Volgens de verdachte had hij zich alleen willen verdedigen, omdat zijn collega met gebalde vuisten op hem af was gestormd, maar de rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van zelfverdediging.