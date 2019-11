Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag drie jaar celstraf geëist tegen een 27-jarige man wegens verkrachting van zijn 24-jarige Alphense ex-vriendin.

De man staat terecht voor het mishandelen, kaalknippen en betasten van zijn ex-partner.

In augustus 2018 zocht de verdachte de Alphense vrouw op in het huis van haar ouders. Zij verbleef hier omdat hun relatie in zwaar weer verkeerde.

De ex-vriend verdacht de Alphense ervan dat zij contact had met een ander, waarvoor hij op haar telefoon keek. De man heeft de vrouw meerdere klappen in haar gezicht gegeven. Ook zou hij haar hebben betast.

In september 2018 zou hij ook de haren van de vrouw hebben afgesneden. De vrouw zat in de auto toen het gebeurde. Met een ploertendoder sloeg de man de autoruit in, waarna hij de Alphense bij haar hoofd greep en haar haren bij de hoofdhuid afsneed.

Slachtoffer heeft negen maanden niet gewerkt na incident

Na het incident heeft de vrouw negen maanden niet gewerkt en ze heeft nog altijd angst als iemand haar aanspreekt. Ook heeft ze hair extensions in laten brengen, omdat het twee jaar kan duren voordat haar eigen haren weer terug zullen groeien.

De betasting moet worden gezien als een verkrachting, stelde het OM tijdens de zitting van woensdag. De verdachte ontkent de betasting, maar geeft de andere beschuldigingen toe.

Eerst zei de verdachte niets, maar aan het einde van de zitting betuigde hij spijt. Het OM vond deze spijtbetuiging niet voldoende, omdat de verdachte niet in wil zien wat hij met zijn gedrag heeft aangericht.

Omdat er volgens het OM sprake is van verkrachting, is er drie jaar celstraf geëist tegen de verdachte. De uitspraak is over twee weken.