Rik B. gaat in hoger beroep tegen uitspraak doden zakenpartner

Rik B. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die hem twee weken geleden veroordeelde tot vijftien jaar cel voor het om het leven brengen van zijn zakenpartner in augustus 2018 in Alphen aan den Rijn.