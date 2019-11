De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn komt zaterdagochtend bijeen voor een extra raadsvergadering over de neveninkomsten van bestuurders zoals burgemeester Liesbeth Spies. Bij de vergadering kunnen de raadsleden aangeven of zij nog steeds vertrouwen hebben in de burgemeester en wat zij van de gang van zaken vinden.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in januari 2014 een gedragscode opgesteld waarin staat dat alle neveninkomsten van de burgemeester en wethouders moet worden overgemaakt naar de burgemeester. Volgens onderzoek van AD Groene Hart zou Spies 103.740 euro te weinig hebben teruggestort in de gemeentekas. De burgemeester heeft momenteel drie betaalde bijbanen.

De burgemeester verklaarde vrijdag in een vertrouwelijke mail niet op de hoogte te zijn geweest van deze regeling.

De fractievoorzitters uit de Alphense gemeenteraad gaven vrijdagavond na een spoedoverleg aan dat zij nog steeds achter de burgemeester staan. Uit een extern juridisch advies is gebleken dat Spies juridisch gezien altijd correct heeft gehandeld omdat de gemeentewet boven de lokale gedragscode gaat.

De gemeenteraad krijgt zaterdag uitleg over het juridische advies. Er wordt dan ook een besluit genomen om een nieuwe lokale gedragscode op te stellen. Daarnaast zal worden gesproken over of er nog steeds vertrouwen is in de integriteit van burgemeester Liesbeth Spies.