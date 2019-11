Rik B. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die hem twee weken geleden veroordeelde tot vijftien jaar cel voor het om het leven brengen van zijn zakenpartner in augustus 2018 in Alphen aan den Rijn.

B. ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van Aldrik Frik en gaat daarom in hoger beroep.

De zakenpartner van B. werd vorig jaar augustus dood aangetroffen in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. Hij was in hun kantoor gewurgd en geslagen met een bijl.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou B. zijn zakenpartner om het leven hebben gebracht om financiële redenen. Uit politieonderzoek is gebleken dat het niet goed ging met het bedrijf van het slachtoffer en de verdachte. Zij waren dertig jaar lang zakenpartners en vrienden.

Het is niet bekend of het OM ook in hoger beroep gaat.