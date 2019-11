De zendmast in Alphen aan den Rijn is vanaf maandag twee weken lang oranje verlicht in verband met Orange The World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd doen maandag 105 landen mee aan de campagne tegen geweld tegen vrouwen. UN Women organiseert de campagne in samenwerking met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook Alphen aan den Rijn doet hieraan mee.

Vanaf maandag 25 november wordt er zestien dagen lang wereldwijd actie gevoerd om te laten zien dat de strijd tegen geweld tegen vrouwen gesteund wordt. Ter gelegenheid hiervan zal de Alphense zendmast in de periode van 25 november tot 10 december 2019 elke nacht oranje verlicht zijn, met uitzondering van 29 november en 4 en 5 december.

Op 29 november vindt muziekfestijn Sama Sama plaats in Alphen, dan wordt de zendmast groen, wit en blauw verlicht. Op 4 en 5 december is de toren rood en geel in verband met de viering van Sinterklaas.