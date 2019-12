De fractievoorzitters uit de Alphense gemeenteraad blijven achter burgemeester Liesbeth Spies staan, nadat er vrijdagavond een spoedoverleg was over haar bijverdiensten. Dat blijkt uit een verklaring van de gemeente.

De burgemeester zou 103.740 euro te weinig hebben teruggestort in de gemeentekas, bleek uit onderzoek van het AD Groene Hart. Burgemeester Spies heeft op dit moment drie betaalde bijbanen. In de afgelopen vijf jaar heeft ze ruim 1 ton aan inkomsten bijverdiend.

In januari 2014 heeft de gemeenteraad een gedragscode opgesteld, waarin staat dat alle neveninkomsten van de burgemeester en wethouders moeten worden overgemaakt naar de gemeente.

De burgemeester verklaarde vrijdag in een vertrouwelijke mail niet op de hoogte te zijn geweest van deze regeling. Ze zegt zich aan de landelijke richtlijn te hebben gehouden, waarin staat dat burgemeesters 14 procent van hun jaarsalaris mogen bijverdienen.

De fractievoorzitters onderschrijven haar verklaring over haar onwetendheid over de stortingsplicht. De raad zelf was ook niet op de hoogte van de regel. "We zijn wel met de hoofdlijnen van de gedragscode bekend, maar niet met dit specifieke artikel", staat in de verklaring.

Ook achten de fractievoorzitters de gemeentewet "per definitie hoger dan de gedragscode".

De raad wil nu een "externe toets op de juridische houdbaarheid van dit artikel in de gedragscode in relatie tot de gemeentewet".