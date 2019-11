De gemeente Alphen aan den Rijn gaat in het voorjaar van 2020 onderzoek doen naar de mogelijkheid om statiegeld te heffen op bekers bij Alphense festivals.

De fractie van GroenLinks had de gemeente eerder gevraagd om statiegeld in te voeren bij evenementen. In Leiden bleken de bekers twee maanden geleden een succes. Bij het Leidens Ontzet in de stad werd 10.000 kilo aan plastic bespaard.

De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten niet bekend te zijn met de hoeveelheid plastic die bij grote Alphense evenementen wordt gebruikt. Wel zegt de gemeente bereid te zijn om dit te onderzoeken. Dit zal in het voorjaar van 2020 gebeuren.

De bevindingen van het onderzoek zullen worden meegenomen in het actualiseren van het evenementenbeleid, laat de gemeente weten. Ook zal er worden gesproken met Alphense ondernemers en organisatoren van evenementen om een statiegeldsysteem op te zetten.