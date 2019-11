Stichting Vrienden van de Adventskerk organiseert op vrijdag 17 januari 2020 een nieuwjaarsconcert in de Adventskerk. Het grootste mannenkoor van Nederland, De Gouwestem onder leiding van dirigent Martin Mans, komt dan opnieuw optreden in de kerk.

Bij het concert is het Steinmeyer-orgel in de kerk voor de laatste keer voor de grote renovatie te horen. Het orgel, dat al sinds 1923 in de kerk staat, wordt drie dagen later uit elkaar gehaald en is dan negen maanden niet bespeelbaar.

Tijdens het concert zal The Martin Mans Formation, bestaande uit Jantine Kalkman (trompet) en Mark Brandwijk (orgel en vleugel), optreden. Er zullen geestelijke en licht populaire klassieke stukken worden uitgevoerd, laat de organisatie weten.

De opbrengst van de kaartverkoop gaat volledig naar het behoud van de kerk.