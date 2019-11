Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep tbs met dwangverpleging tegen de man die in 2017 zijn psycholoog in de gevangenis in Alphen aan den Rijn aanviel met een scherp voorwerp.

De verdachte viel de vrouw op 7 juli 2017 aan tijdens een beoordelingsgesprek in de gevangenis. Het personeel van de inrichting vertelde aan de psycholoog dat ze moeilijk contact met de verdachte konden krijgen. Zij ging daarop het gesprek aan met de verdachte. Op het moment dat het gesprek bijna afgelopen was, haalde de verdachte een scherp voorwerp uit zijn broekzak.

De verdachte werd in 2018 door de rechtbank vrijgesproken, omdat "niet zonder twijfel kon worden vastgesteld" dat hij een scherp voorwerp, zoals een stuk glas, had gebruikt. De verwondingen van het slachtoffer hadden volgens de rechtbank ook op een andere manier kunnen ontstaan, zoals door de nagels van de verdachte.

De advocaat-generaal geeft in het hoger beroep echter aan het onwaarschijnlijk te vinden dat de verwondingen door bijvoorbeeld nagels zijn ontstaan. Het slachtoffer zou snijwondjes in haar hals hebben.

Ook zeggen getuigen dat ze stukjes glas op de vloer van de spreekkamer hebben zien liggen. Eén getuige verklaart dat de verdachte nog een stukje glas in zijn hand hield nadat hij uit de spreekkamer was gehaald.

OM vindt dat poging doodslag bewezen is

De verdachte verklaarde nadat hij het strafdossier had ingezien dat hij de keel van het slachtoffer met één hand dichtkneep, in plaats van met twee. Volgens het OM blijkt uit het onderzoek echter dat de verdachte twee handen heeft gebruikt om haar keel dicht te knijpen. Het OM vindt dan ook dat poging doodslag bewezen is.

In het hoger beroep is de verdachte nog een keer psychisch onderzocht. Deskundigen adviseren op basis van het onderzoek om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren.

Het OM wil vanwege de ernst van de feiten, het ontbreken van ziektebesef bij de verdachte en de grote kans op recidive dat de verdachte tbs met dwangverpleging krijgt.