De gemeente Alphen aan den Rijn staat in de top tien van meest gastvrije toiletgemeenten in Nederland.

De lijst is samengesteld door de Toiletalliantie, bestaande uit de Maag Lever Darm Stichting en twaalf andere maatschappelijke organisaties. Hiermee vraagt de Toiletalliantie aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. Voor de lijst werd onderzoek gedaan onder de vijftig grootste Nederlandse gemeenten.

Voor de ranglijst is gekeken naar hoeveel inwoners één toilet moet delen in een stad. Een stad geldt als gastvrije toiletgemeente als er weinig inwoners zijn die een toilet moeten delen.

Vorig jaar stond Alphen aan den Rijn nog in de top drie van de minst gastvrije toiletgemeenten van Nederland. Dit jaar staat de gemeente op de tiende plek van meest gastvrije toiletgemeenten. Op dit moment heeft Alphen aan den Rijn één openbaar toilet per 2.327 inwoners, vorig jaar was dit één toilet per 4.986 inwoners.

In één jaar tijd kreeg Alphen er bijna 2,5 keer zoveel openbare toiletten bij. De impuls hiervoor kwam van de gemeenteraad.

