Twee auto's zijn maandagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N11 richting Leiden. Een van de auto’s is hierbij meerdere malen over de kop geslagen en in brand gevlogen.

Door het ongeval is een lange file ontstaan in de richting van Leiden.

Bij het ongeluk raakten twee auto’s van de weg. Beide bestuurders konden zelf uit de auto komen. Eén persoon wordt nagekeken in de ambulance.