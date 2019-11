Alphen aan den Rijn

Gemeente vraagt belangstellenden aankoop Castellum zich te melden

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft partijen met interesse in het noodlijdende Theater Castellum opgeroepen zich te melden. De gemeente wil een huurder of koper vinden, meldt wethouder Leo Maat donderdag. In december moet duidelijk worden of dit zal lukken.