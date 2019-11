De intocht van Sinterklaas in Alphen aan den Rijn is zaterdag zonder noemenswaardige problemen verlopen, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De Sint en zijn Zwarte Pieten kwamen rond 11.30 uur aan in de stad. Op het Rijnplan was op dat moment een feestelijk programma met muziek van dj-piet. Tussen 12.15 en 14.30 uur vonden verschillende optredens plaats.

Van 12.00 tot 15.00 uur trok Sinterklaas te voet en te paard door het centrum van Alphen aan den Rijn.

De organisatie van de sinterklaasintocht besloot, evenals afgelopen jaren, om de pieten volledig zwart te schminken. Ook was er bij de intocht een glutenvrije Piet aanwezig om glutenvrije pepernoten uit te delen.

In diverse steden en gemeenten door het hele land vonden zaterdag sinterklaasintochten plaats. In Emmen, Leeuwarden en Groningen dreigde de sfeer even om te slaan, maar de politie kon voorkomen dat de situatie uit de hand liep.