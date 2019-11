De gemeente Alphen aan den Rijn heeft partijen met interesse in het noodlijdende Theater Castellum opgeroepen zich te melden. De gemeente wil een huurder of koper vinden, meldt wethouder Leo Maat donderdag. In december moet duidelijk worden of dit zal lukken.

De mogelijkheid van een verkoop van het Alphense theater aan het Rijnplein wordt momenteel onderzocht. "Er is een kandidaat die wil kopen en er is een kandidaat die wil huren", meldt Maat. "We kijken nu of er meer kandidaten zijn." Vervolgens wordt bekeken hoe serieus de interesse is.

Begin december besluit het college van burgemeester en wethouders of het gebouw verkocht wordt of niet. Daarna wordt een eventueel voorstel in een raadscommissievergadering besproken. In de raadsvergadering van 12 december moet een besluit worden genomen.

Directeur Sandra Bruinsma van Theater Castellum is niet blij met de gang van zaken. "Onze mensen lezen in de media dat er wordt verkocht en dat veroorzaakt veel onrust. Dat geldt voor onze medewerkers en voor onze huurders. Ik denk trouwens niet dat het theater verkocht zal worden."