De stoomboot van Sinterklaas komt zaterdag alsnog via het water aan in Alphen aan den Rijn, ondanks de afsluiting van de hefbrug in Boskoop.

De organisatie van het evenement maakte maandag bekend dat de afsluiting van de hefbrug een grote hindernis vormde voor de intocht. De boot die aankomt in Alphen aan den Rijn komt normaal gesproken vanuit Gouda gevaren, waardoor hij langs Boskoop komt.

De Boskoopse hefbrug werd op donderdag 10 oktober afgesloten omdat de torens instabiel zouden zijn. In eerste instantie werd gedacht dat de problemen met de brug weer op tijd verholpen zouden zijn. De brug gaat echter pas op zijn vroegst op 24 november weer open.

Het was deze week daardoor onduidelijk of Sinterklaas via het water het centrum van Alphen aan den Rijn kon bereiken. Volgens de organisatie is inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem, waardoor de afsluiting niet langer een hindernis vormt.