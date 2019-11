De 59-jarige Rik B. is woensdag veroordeeld tot vijftien jaar cel en een schadevergoeding van 20.000 euro voor het om het leven brengen van zijn zakenpartner in augustus 2018 in Alphen aan den Rijn.

Het slachtoffer werd vorig jaar op 3 augustus dood aangetroffen in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. De twee mannen waren dertig jaar lang zakenpartners en waren ook bevriend.

Die desbetreffende dag liep het slachtoffer met een kop koffie in zijn hand de trap op, toen B. hem plotseling begon te wurgen. Ook sloeg hij hem met een bijl.

De verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de dood van zijn zakenpartner ontkend, maar volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat hij hem om het leven heeft gebracht. Op het moment van overlijden was hij aanwezig in het kantoor, op zijn kleding is ook bloed aangetroffen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou B. zijn zakenpartner om het leven hebben gebracht om financiële redenen. Uit politieonderzoek is gebleken dat het niet goed ging met het bedrijf van het slachtoffer en de verdachte.

B. niet aanwezig bij de uitspraak

Het OM eiste twee weken geleden vijftien jaar gevangenisstraf tegen B. Het vonnis van de rechtbank komt overeen met deze eis. Ook heeft de rechter bepaald dat de verdachte een schadevergoeding van 20.000 euro aan de weduwe van het slachtoffer moet betalen.

B. was niet aanwezig bij de uitspraak, en zijn advocaat en familie evenmin.