Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen vanaf 22 november geen WhatsApp-berichten meer sturen naar de gemeente.

WhatsApp verbiedt de berichtenservice als dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Zo'n account is nog niet beschikbaar voor Nederlandse gemeenten.

WhatsApp bleek een populaire manier om laagdrempelig, snel contact te maken met de gemeente. Tot nu toe ontving Gemeente Alphen aan den Rijn dit jaar zo'n 3.600 berichten.



De gemeente blijft bereikbaar per telefoon op het nummer 14 0172, op de website, of via e-mail, Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. En inwoners kunnen langskomen op het gemeentehuis of een brief schrijven.

Gemeente Alphen aan den Rijn hoopt dat de berichtenservice snel met een oplossing komt zodat WhatsApp weer toegevoegd kan worden aan deze contactmogelijkheden.