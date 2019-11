De hefbrug in Boskoop blijft langer gestremd voor autoverkeer en scheepvaart. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten dat de hefbrug op zijn vroegst pas op zondag 24 of maandag 25 november open gaat.

De Boskoopse hefbrug werd op donderdag 10 oktober afgesloten omdat de torens instabiel zouden zijn. Bij de inspectie werden diverse zwakke plekken en roestplekken gevonden, die vervolgens zijn versterkt.

De opening van de hefbrug wordt uitgesteld omdat de provincie wil voorkomen dat de weersomstandigheden de nieuwe constructiedelen weer aan zal tasten.

In 2020 zal de hefbrug in Boskoop opnieuw gestremd zijn in verband met aanvullend onderhoud. Eerder meldde provinciebestuurder Floor Vermeulen dat dit in het eerste kwartaal van 2020 zou gebeuren. In een recente brief schrijft Vermeulen dat het de eerste zes maanden van 2020 betreft.