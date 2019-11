De "Soul & Gospel Night" in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn van 13 december is in korte tijd volledig uitverkocht. Tijdens het concert treedt Edsilia Rombley op met het Elijah Gospel & Soul choir.

Stichting Vrienden van de Adventskerk houdt op 13 december voor de derde keer een gospelavond in de kerk. Dit vindt elk jaar halverwege de maand december plaats. Volgens de voorzitter van de stichting kwamen er dit keer in korte tijd reserveringen binnen uit het hele land.

De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan het behoud van de monumentale kerk in Alphen aan den Rijn.