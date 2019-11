Verschillende ateliers op de Werf in Alphen aan den Rijn openen in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 november hun deuren in verband met het Landelijk Atelierweekend.

Tijdens het Landelijk Atelierweekend openen honderden beeldend kunstenaars in heel Nederland hun deuren voor het publiek. Belangstellenden krijgen hiermee de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij het creëren van kunstwerken. Ook worden extra activiteiten georganiseerd zoals workshops, exposities en demonstraties.

Het evenement wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door Stichting Kunstweek.

Op de Werf in Alphen is DStyle Art Atelier op zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Galerie VijfB is op zaterdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Van Gilst Design is zondag open van 12.00 tot 16.00 uur en JABOScreations van 12.00 tot 17.00 uur.