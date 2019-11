Een werk van kunstenaar Arno Blom is binnenkort te zien bij de jaarlijks terugkerende tentoonstelling ParaArt Tokyo in Japan. De expositie stelt deze editie enkele kunstwerken van het Outsider Art Museum in Amsterdam tentoon, waaronder een van de Alphenaar.

Het Outsider Art Museum in Amsterdam kocht recentelijk enkele kunstwerken aan van Blom, een kunstenaar met een beperking die werkzaam is bij Atelier Verfstreken van Ipse de Bruggen.

Het Amsterdamse museum doet ieder jaar mee aan de ParaArt-tentoonstelling in Tokio. Dit jaar heeft het museum een van de gedetailleerde tekeningen van Blom opgestuurd.

De tentoonstelling ParaArt 2019 heeft als doel om te laten zien dat de kunst van mensen met een handicap een speciale waarde toevoegt aan de kunst en cultuur van over de hele wereld. Het is de opmaat naar een grotere tentoonstelling rondom de Olympische Spelen en Paralympics van 2020 in Tokio.