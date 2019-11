De hefbrug in Boskoop die vanwege de veiligheid is afgesloten, vormt een hindernis tijdens de intocht van Sinterklaas in Alphen aan den Rijn die zaterdag plaatsvindt.

Het probleem is dat de pakjesboot waarmee Sinterklaas met de Pieten aankomt in Alphen aan den Rijn vanaf Gouda komt. Dit betekent dat zij via Boskoop komen en normaal gesproken onder de nu afgesloten brug door varen.

"Er werd eerst van uitgegaan dat de brug wel weer op tijd open zou gaan, maar dat blijkt ijdele hoop. Een zoektocht naar een andere vaarroute voor de pakjesboot leverde ook niets op", meldt de organisatie.

Momenteel worden verschillende mogelijkheden bekeken om de Sint en Pieten zaterdag aan te laten komen op het Rijnplein.