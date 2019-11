De brandweer is maandag rond 7.30 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn.

De brand, die op de zevende etage in de Diamantflat ontstond, werd veroorzaakt doordat een bewoner met wierook geesten wilde verjagen.

Het ambulancepersoneel heeft de bewoner ter plaatse gecontroleerd, maar de persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.